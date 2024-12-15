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عربي-دولي

بريطانيا تعلن عن تقديم حزمة مساعدات لسوريا

Lebanon 24
15-12-2024 | 14:03
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أعلنت بريطانيا يوم الأحد عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة السوريين المحتاجين للدعم بعد سقوط نظام بشار الأسد الأسبوع الماضي.

وقالت بريطانيا في بيان إن 30 مليون جنيه إسترليني ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية". كما نقلت وكالة "رويترز".
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وستدعم هذه الأموال، التي ستوزع في الغالب من خلال قنوات الأمم المتحدة، "الاحتياجات الناشئة بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".

وصرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن "سقوط نظام الأسد المرعب يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للشعب السوري. ونحن ملتزمون بدعم الشعب السوري وهو يرسم مسارا جديدا".

ويحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، دُمر خلالها جانب كبير من البنية التحتية وشرد الملايين. فيما يعود حاليا بعض اللاجئين من دول مجاورة.

ومن المقرر تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان، و10 ملايين أخرى إلى الأردن عبر البرنامج نفسه ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (روسيا اليوم)
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