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عربي-دولي

الخارجية الروسية تنفي مزاعم توجيه انتقادات للسفير الألماني

Lebanon 24
15-12-2024 | 14:52
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نفت وزارة الخارجية الروسية عبر حسابها الرسمي على "تلغرام"، مزاعم قناة "DW" الألمانية، بأنها وجهت انتقادا لسفير برلين بسبب دعوته "للسلام في أوكرانيا".

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وأكدت الوزارة في بيانها، أن ما نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألماني "DW"، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن انتقادها للسفير الألماني لدى موسكو ألكسندر لامبسدورف بسبب دعواته إلى السلام، عار تماما من الصحة وهو "كذب صريح".
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وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن "دوتشي فيله" تكذب علانية، فزاخاروفا لم تنتقد دعوات لامبسدورف للسلام، بل انتقدت مشاركة برلين في تنظيم انقلاب 2014 في كييف، وتوريد ألمانيا أسلحة فتاكة لنظام كييف الإرهابي، بالإضافة إلى انتقادها لرفض فلاديمير زيلينسكي لهدنة خلال أعياد الميلاد ورأس السنة ورفضه لتبادل أسرى الحرب بمناسبة الأعياد، كما انتقدت زاخاروفا المسؤولية المباشرة لدور "الغرب الجماعي" في عرقلة مسار المفاوضات وبالتالي خسائر الأرواح.

وشددت الوزارة على أنه "يكفي فقط المقارنة بين الأطروحات التي عبرت عنها زاخاروفا وفبركة (دوتشي فيله) لفهم ماهية الزيف الألماني المعتاد".

ولفتت وزارة الدبلوماسية الروسية، إلى أن غرض "دوتشي فيله" من نشر تلك المادة، هو إلقاء اللوم على وزارة الخارجية الروسية بسبب الإخفاقات المنهجية لبرلين في سياستها الخارجية والتورط المباشر لألمانيا في تأجيج وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا، حسبما ورد في حساب الوزارة على "تلغرام". (روسيا اليوم)
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