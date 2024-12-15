قطر تعلن استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من الثلاثاء

أعلنت قطر اليوم استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من الثلاثاء.



وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية اوردته "فرانس برس": "تعلن دولة قطر استئناف عمل سفارتها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء"، معتبرة أن العودة بعد 13 عاما من قطع كافة العلاقات الديبلوماسية، يأتي "تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي مع ثورة الشعب السوري".

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