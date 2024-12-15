أميركا لبريطانيا: ندعم حكومة مسؤولة يختارها الشعب السوري

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره البريطاني ديفيد لامي اليوم الأحد أن واشنطن ستدعم حكومة "تخضع للمحاسبة تمثل الشعب السوري".

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وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن "الوزير أكد دعم واشنطن لحكومة يختارها الشعب السوري".من جانبه، أعلن ديفيد لامي، أن بلاده تجري "اتصالات دبلوماسية" مع "هيئة تحرير الشام" على الرغم من تصنيفها منظمة إرهابية، وذلك في إطار السعي الدولي المشترك لانتقال سلمي للسلطة في هذا البلد.وصرّح لامي لوسائل إعلام بريطانية أن هيئة تحرير الشام "تظل منظمة إرهابية محظورة (في المملكة المتحدة)، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، لذلك لدينا اتصالات دبلوماسية" تهدف خصوصا لضمان إنشاء "حكومة تمثيلية" وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.وكانت هيئة تحرير الشام مرتبطة في السابق بجماعات إرهابية، مثل القاعدة وتنظيم داعش، ولهذا السبب صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، كما تعتبرها المملكة المتحدة "منظمة إرهابية محظورة".