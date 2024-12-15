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انفجارات عنيفة تهز محافظات حماة وحمص وطرطوس

Lebanon 24
15-12-2024 | 16:52
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أفادت وكالة "سبوتنيك" فجر يوم الاثنين بأن انفجارات عنيفة هزت محافظتي حماة وحمص وسط سوريا ناجمة عن غارات جوية للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية في المنطقة.
 
وقالت صحيفة "الوطن" السورية إن الطيران الإسرائيلي قصف مدينة طرطوس.
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