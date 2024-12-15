بايرو يلتقي لوبان مع بدء جهود تشكيل الحكومة الفرنسية

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التقى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو مع زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبان، الاثنين، وذلك مع بدء جهود تشكيل حكومة قادرة على تمرير الميزانية من خلال البرلمان المنقسم في الوقت الحالي، بحسب "بلومبرغ".وقال متحدث باسم حزب "التجمّع الوطني" إن "لوبان وجوردان بارديلا، رئيس الحزب، سيجتمعان في الساعة التاسعة صباحاً مع بايرو، إذ سيكونا أول مَن سيجتمع بهما الأخير من بين التكتلات السياسية في البرلمان، بعد أن تم تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، في أعقاب سقوط حكومة ميشيل بارنييه في تصويت بحجب الثقة بدعم من لوبان".ورأت "بلومبرغ" أن "قرار بايرو لقاء لوبان يعكس نفوذها المتزايد في أعقاب الانتخابات المبكرة، التي أُجريت خلال تموز الماضي، والتي أدّت إلى تقسيم البرلمان إلى 3 كتل لا يتمتّع أي منها بالأغلبية.