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عربي-دولي

عقب انسحاب وزير لأسباب "خاصة"... رئيس الوزراء الكندي يجري تعديلا وزاريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 01:10
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ذكرت قناة CTV اليوم الاثنين نقلا عن مصدر مطلعة أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سيجري تعديلا وزاريا قريبا.


وأضافت القناة نقلا عن مصادرها أن وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات شون فريزر سيترك منصبه لأسباب شخصية.
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 تجدر الإشارة إلى أن رحيل فريزر يمكن أن يشكل ضربة كبيرة لترودو، حيث كان يعتبر "نجما صاعدا" في السياسة الكندية، بالإضافة إلى إشرافه على قطاع الإسكان المهم.

وبحسب القناة قد ينضم الرئيس السابق لبنك كندا مارك كارني، الذي تجري معه مفاوضات نشطة حاليا إلى حكومة ترودو، ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء التعديل الوزاري يوم الـ 18 من كانون الاول الجاري. 

وبدأ ترودو والحزب الليبرالي الكندي الحاكم يفقدان دعم مواطنيهما منذ عام 2023 وسط استمرار ارتفاع الأسعار ومستويات المعيشة. (روسيا اليوم)
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