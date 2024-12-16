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عربي-دولي
السفير الروسي باق في دمشق ويواصل أداء مهامه
Lebanon 24
16-12-2024
|
02:30
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ذكرت وكالة "تاس" اليوم الاثنين أن السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف موجود في دمشق ويواصل أداء مهامه.
ونقلت الوكالة عن مصدر في السفارة الروسية قوله إن "السفير موجود في المكان".
وأمس الأحد أعلنت الخارجية الروسية عن سحب بعض موظفي بعثتها في دمشق، مضيفة أن سفارة البلاد ما زالت تواصل عملها في العاصمة السورية.
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وفي وقت سابق أكد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لأولئك المواطنين الروس الذين يعبرون عن رغبتهم في مغادرة سوريا. (روسيا اليوم)
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