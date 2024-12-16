ترقب وحذر.. هدنة "قسد" والفصائل توشك على الانتهاء

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تدخل الهدنة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل المسلحة، الإثنين، يومها الرابع والأخير، حيث من المقرر أن تنتهي في الساعة الـ5 مساء بالتوقيت المحلي.وتشهد المنطقة ترقبا وحذرا وسط أنباء عن حشد الفصائل قواتها في محيط كوباني، في حين رفعت القوات الأميركية علمها في المدينة في خطوة تهدف إلى "طمأنة" الأهالي بعدم السماح لفصائل موالية لتركيا بشن عملية عسكرية في المنطقة.وميدانيا، شهد ريف بلدة تل تمر مساء الأحد قصفا بقذائف المدفعية استهدفت قريتي أم الكيف والطويلة بريف البلدة، وأسفر عن خروج محطة الكهرباء بقرية أم الكيف عن الخدمة، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.كما شنت طائرة حربية يرجح أنها إسرائيلية غارة استهدفت رادارات في مطار دير الزور العسكري.وعلى جانب آخر، رحب حزب الاتحاد الديمقراطي بتصريحات زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، حول الأكرد.وقال الحزب في بيان: "نثمن تصريحات السيد أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام ونرحب بها ونرى بأنها إيجابية وبناءة".وأضاف البيان: "حان الوقت ليصبح الكرد شركاء في بناء سوريا وتضمن حقوقهم ومن المهم مشاركتهم في المرحلة الانتقالية لتأسيس سوريا الجديدة".وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الخميس، أنها قررت رفع العلم السوري الجديد، على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد، بعيد إسقاط نظام الأسد. (سكاي نيوز)