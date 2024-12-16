Advertisement

عربي-دولي

أكثر من ألف عسكري.. فيديو يكشف خيام جنود سوريين فروا إلى العراق

Lebanon 24
16-12-2024 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1293289-638699403646597227.jpg
Doc-P-1293289-638699403646597227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فر مئات الجنود السوريين نحو الحدود العراقية قبيل سقوط الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثامن من الشهر الجاري، تاركين مواقعهم مع تقدم "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالف معها آنذاك نحو البوكمال شرق سوريا.

ووثقت كاميرا العربية/الحدث أمكنة إقامة هؤلاء الجنود في خيام نصبت لهم من قبل السلطات العراقية في صحراء الرطبة بالأنبار غرب العراق.
 
 
Advertisement
 
أكثر من ألف جندي
وكان مصدر عراقي أمني رفيع أكد الأسبوع الماضي أن أكثر من ألف جندي سوري وصلوا العراق عبر معبر القائم الحدودي.

كما أوضح آنذاك أن الجنود السوريين "طلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية" عبر المعبر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وأضاف أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة"، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

كذلك لفت إلى أن "الجنود استقبلوا وقدمت لهم الرعاية اللازمة وتم تلبية احتياجاتهم".

الحدود مؤمنة

يشار إلى أن عدة مسؤولين عراقيين كانوا أكدوا على مدار الأيام الماضية أن الحدود مؤمنة وممسوكة، وأن أيا من القوات المسلحة أو مقاتلي الحشد الشعبي لن يتوجهوا إلى الداخل السوري.

كما شدد وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، على أن بلاده أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، مؤكدا استعداد القوات الأمنية لمواجهة أي اختراق بالقوة.(العربية)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:29 | 2024-12-16
04:28 | 2024-12-16
03:39 | 2024-12-16
03:19 | 2024-12-16
03:15 | 2024-12-16
03:09 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24