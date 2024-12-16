20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تركيا تعمق نفوذها في الداخل السوري.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
16-12-2024
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل تركيا تعميق تدخلها في الشأن السوري، عبر تحركات متعددة تهدف إلى تثبيت نفوذها السياسي والعسكري في المنطقة.
والتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الدفاع التركية بشأن استعداد أنقرة لتقديم دعم عسكري وتدريبي للإدارة السورية الجديدة، تشير إلى مرحلة جديدة من التحولات في موازين القوى بسوريا، مع تراجع النفوذ الروسي والإيراني بعد سقوط نظام الأسد.
Advertisement
وأعلنت تركيا أنها لن تكتفي بإعادة فتح السفارة في دمشق أو إقامة علاقات طبيعية مع الإدارة السورية الجديدة، بل عرضت تقديم التدريب والدعم العسكري إذا طلبت السلطات ذلك.
ويعلق مدير مركز إسطنبول للفكر بكير أتاجان، قائلا: "تركيا تدرك أنها الجارة الأقرب لسوريا ولديها مسؤولية تاريخية، سياسية وعسكرية تجاه ما يجري. وجودها في الساحة السورية لا يمكن التشكيك فيه، خاصة بعد ما شهدته البلاد من تدخلات روسية وإيرانية أضرت بالشعب السوري أكثر مما ساعدته".
ويرى أتاجان أن أنقرة تهدف إلى ضمان الاستقرار على حدودها الجنوبية، ومنع الميليشيات المدعومة من قوى أجنبية من تشكيل خطر مستدام على أمنها القومي، قائلا: "إذا كانت الولايات المتحدة تدعم الميليشيات الانفصالية بحجة محاربة داعش، فمن حق تركيا دعم أي قوة تساعد في استقرار سوريا وإنهاء التهجير القسري".
المعارضة منفتحة
يؤكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف سابقا أسعد الزعبي، لبرنامج "رادار" على "سكاي نيوز عربية"، أن التحولات الأخيرة في الموقف التركي تعكس تغيرا استراتيجيا في موازين القوى في سوريا.
ويقول الزعبي: "بعد سنوات من القتل والتدمير والتهجير، الشعب السوري بحاجة إلى شريك قوي يساعده في بناء مستقبل جديد. تركيا، رغم مصالحها الواضحة، لم تقتل الشعب السوري كما فعلت روسيا وإيران والنظام نفسه".
وأضاف: "المنافسة بين القوى الإقليمية والدولية على الساحة السورية لن تنتهي بسهولة، لكن تركيا استطاعت أن تثبت أنها الأكثر استعدادا للعمل مع الأطراف السورية لتحقيق انتقال سياسي شامل".
تحديات
يشير الكاتب والباحث السياسي طارق الشامي، إلى أن الموقف التركي لا يخلو من حسابات معقدة تشمل التنافس مع الولايات المتحدة.
وقال الشامي خلال حديثه على "سكاي نيوز عربية": "تركيا أصبحت اللاعب الأول في سوريا، لكنها تدرك أن وجودها لا يمكن أن يستمر دون تنسيق مع واشنطن، التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية وترى في الأكراد شريكا استراتيجيا".
ويتابع: "الملف السوري معقد للغاية، وتركيا تستغل حالة الغموض السياسي في واشنطن لتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية. ومع اقتراب نهاية الإدارة الحالية في الولايات المتحدة، من المحتمل أن تشهد الساحة السورية اضطرابات جديدة إذا لم يتم وضع إطار مشترك بين القوى الدولية".
مستقبل العلاقات مع الإدارة الجديدة
في ظل هذه التطورات، يتضح أن تركيا تسعى إلى ترسيخ دورها كقوة إقليمية فاعلة في سوريا، مستغلة انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات وتراجع النفوذ الروسي والإيراني.
ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحا حول مدى قدرة تركيا على فرض رؤيتها دون صدام مباشر مع الأطراف الأخرى، خصوصا في ظل التوترات المستمرة حول قضايا الأكراد والتنظيمات المصنفة إرهابية.
ويختتم المشهد بتأكيد الزعبي: "ما يجري الآن في سوريا هو إعادة رسم للخريطة الإقليمية، وتركيا تريد أن تضمن مكانتها كصاحبة القرار الأبرز، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار توازنات القوى الدولية". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
08:28 | 2024-12-15
15/12/2024 08:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
09:19 | 2024-12-15
15/12/2024 09:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
07:36 | 2024-12-15
15/12/2024 07:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
10:00 | 2024-12-15
15/12/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:18 | 2024-12-16
بوتين: روسيا تُمسك زمام المبادرة وتحذّر من خطر الصواريخ الأميركية
06:10 | 2024-12-16
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
05:50 | 2024-12-16
التحق بحفيدته ريم.. استشهاد صاحب مقولة "روح الروح" (صورة)
05:46 | 2024-12-16
قبل فرارهم.. هذا ما فعله عناصر جيش الأسد داخل مكاتبهم
05:30 | 2024-12-16
تقرير أميركي يتحدث عن معضلة تركيا في سوريا.. هذا ما كشفه
05:25 | 2024-12-16
هولندا تضع شروطها لدعم دمشق
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 13:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 13:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 13:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24