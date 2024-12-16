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عربي-دولي

التحق بحفيدته ريم.. استشهاد صاحب مقولة "روح الروح" (صورة)

Lebanon 24
16-12-2024 | 05:50
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من منا لا يذكر "أبو ضياء" صاحب المشهد الذي أبكى العالم برمته، وهو يحتضن جثة حفيدته الصغيرة ريم، بعدما قضت بغارة إسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الثاني من العام الماضي.
حينها أمسك الشيخ خالد نبهان بجسد ريم وراح يضمه إلى قلبه ويمطره بالقبل، وسط مخيم النصيرات، غير مصدق أن صغيرته بوجهها الملائكي رحلت.
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فيما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لاسيما بعدما راح يخاطبها قائلا "روح الروح"، ويفتح عينيها ويقبلهما.
لكن الشيخ الشهير في القطاع الفلسطيني المدlر، لقي حتفه أيضا اليوم، بغارة إسرائيلية عنيفة على النصيرات أودت بحياة العشرات أيضا من المدنيين.
وبرحيله اليوم فقد المجتمع الفلسطيني أيقونة إنسانية جسدت الحزن والصبر، تاركاً وراءه أثراً عميقاً في قلوب كل من تابع قصته. (العربية)
روح الروح


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