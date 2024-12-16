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عربي-دولي

ماذا قالت صُحف إسرائيلية عن "مصير سوريا"؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:28
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تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن وجود مخاوف داخل إيران من اندلاع احتجاجات ضد النظام في أعقاب سقوط نظام الأسد في سوريا ووجود مطالب اجتماعية واقتصادية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن طهران تدرس بعناية الأسباب التي تقف وراء سقوط الأسد، وسط مخاوف من اندلاع ثورة شاملة.
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بدوره، كتب الصحفي الإسرائيلي تسيبي برائيل في مقاله ضمن صحيفة "هآرتس" قائلاً إن "الرئيس الإيراني مسعود برشكيان يدرك أن الخطر الأعظم الذي تواجهه إيران ليس ضعف جيشها والهزيمة التي لحقت بها في سوريا، بل انقسام مجتمعها".
 
وأشار إلى أن قادة إيران يعتقدون أن بلادهم قد تكون هدفا تاليا بعد سوريا ليس فقط كهدف للقصف الأجنبي، ولكن كموقع لانقلاب داخلي يستلهم قوته من نجاح المسلحين في سوريا.
 
وقال برائيل إن كتلة حرجة قد تتشكل داخل إيران وتستند إلى "روح نجاح" المعارضة السورية نتيجة الإشارات حول خطط لزيادة أسعار البنزين، وتقليص تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، وانتشار تسرب الطلاب بسبب الحاجة للعمل ودعم عائلاتهم، رغم عدم وجود إشارات حالية تدل على إمكانية حدوث اضطرابات وشيكة داخل إيران. (بلينكس - blinx)
 
 
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