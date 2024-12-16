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عربي-دولي

نداء إلى الأميركيين: غادروا سوريا

Lebanon 24
16-12-2024 | 06:37
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 حثت السفارة الأميركية في سوريا، الاثنين، المواطنين الأميركيين على مغادرة سوريا بسبب الوضع "المتقلب ولا يمكن التنبؤ به" في البلاد، بحسب منشور على حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وقالت السفارة الأميركية: "يظل الوضع الأمني في سوريا متقلبا وغير متوقع بسبب الصراع المسلح والإرهاب في جميع أنحاء البلاد. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا إذا أمكن".
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وكانت السفارة الأميركية علقت أنشطتها في دمشق في عام 2012. وحذرت المواطنين الأميركيين من أنها غير قادرة على تقديم الخدمات القنصلية الطارئة في سوريا. ونصحت السفارة المواطنين الأميركيين الراغبين في مغادرة سوريا بالاتصال بالسفارة الأميركية الموجودة في البلد الذي يخططون لدخوله.

ووفقا للسفارة، فإن معبر نصيب- جابر الحدودي من سوريا إلى الأردن مفتوح حاليا. ونصحت المواطنين الأميركيين الذين يحملون جوازات سفر سارية بأنه "يُسمح لهم بالعبور لساعات محدودة". وأضافت السفارة أن غير القادرين على المغادرة يجب أن يستعدوا للاحتماء في أماكنهم "إذا تدهور الوضع". (سي ان ان)
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