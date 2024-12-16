مسؤول إسرائيلي يكشف.. الاستعدادات جارية لعملية ضد إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف كاتس، أن جميع المنظومات العسكرية الإسرائيلية في حالة استعداد كامل لتنفيذ عملية ضد إيران، مشيرًا إلى تراجع احتمالية الوصول إلى حل دبلوماسي مع طهران.



وفي سياق آخر، كشف كاتس عن قرب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة، مؤكدًا أنها الأقرب منذ الصفقة السابقة وستحظى بدعم الأغلبية في الحكومة الإسرائيلية.

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