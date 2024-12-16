الأمم المتحدة: بيدرسون يواصل مباحثاته في دمشق

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أكدت الأمم المتحدة أن ممثلها الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، يواصل مباحثاته في العاصمة دمشق التي وصلها في أول زيارة عقب سقوط نظام بشار الأسد.وذكر بيان صادر عن مكتب بيدرسون، الاثنين، أن الأخير موجود حاليا في دمشق ويواصل لقاءاته هناك مع الأطراف المعنية.وفي هذا الإطار، التقى بيدرسون حتى الآن مع قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، ورئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير.كما شدد المبعوث الأممي الخاص على الحاجة إلى انتقال سياسي "موثوق وشامل يقوده ويملكه السوريون"، ويستند إلى مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.وأكد خلال لقاءاته على اعتزام الأمم المتحدة تقديم كل أنواع الدعم للشعب السوري، مشددا على أنه اطلع على الصعوبات والأولويات التي تواجه السوريين في هذه المرحلة. (الاناضول)