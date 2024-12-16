صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل.. وإغلاق مؤقت للمطار

Advertisement

دوت صفارات الإنذار في عدد من مناطق وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ باليستية من اليمن تجاه تل أبيب ومناطق أخرى في وسط إسرائيل،وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق هذه الصواريخ اليوم الاثنين، في وقت تم فيه إغلاق مطار تل أبيب مؤقتًا بسبب اعتراض أجزاء من الصواريخ.في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيّرة قادمة من اليمن بنجاح فوق البحر المتوسط " قبل وقت قصير".ووفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن زورقا مزودا بصاروخ بالأسطول الإسرائيلي اعترض المسيرة قبل وصولها إلى أراضي إسرائيل، ولم يتم إطلاق صافرات الإنذار نتيجة للحادث.