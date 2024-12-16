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عربي-دولي

صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل.. وإغلاق مؤقت للمطار

Lebanon 24
16-12-2024 | 08:40
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دوت صفارات الإنذار في عدد من مناطق وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ باليستية من اليمن تجاه تل أبيب ومناطق أخرى في وسط إسرائيل،

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق هذه الصواريخ اليوم الاثنين، في وقت تم فيه إغلاق مطار تل أبيب مؤقتًا بسبب اعتراض أجزاء من الصواريخ.
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في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيّرة قادمة من اليمن بنجاح فوق البحر المتوسط " قبل وقت قصير".

ووفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم قال الجيش الإسرائيلي إن زورقا مزودا بصاروخ بالأسطول الإسرائيلي اعترض المسيرة قبل وصولها إلى أراضي إسرائيل، ولم يتم إطلاق صافرات الإنذار نتيجة للحادث.
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