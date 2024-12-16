توافق أردني عراقي لدعم أمن واستقرار وسوريا

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اتفق رئيسا برلماني الأردن والعراق، الاثنين، على دعم أمن واستقرار وسوريا واحترام إرادة شعبها، عقب سقوط نظام الأسد قبل أكثر من أسبوع.جاء ذلك في لقاء جمع رئيس برلمان الأردن أحمد الصفدي، بنظيره العراقي محمود المشهداني، في العاصمة عمّان، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى الأردن، تستمر لأربعة أيام، في أول جولة خارجية له منذ ترأسه البرلمان نهاية تشرين أول الماضي.وذكر بيان صدر عن مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الجانبين أكدا في اللقاء على "أهمية تعزيز وتنسيق المواقف البرلمانية المشتركة لصالح قضايا ومصالح الشعبين الشقيقين".كما أكدا على "أهمية تعزيز التنسيق بين الأردن والعراق، لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، وبذل أقصى الجهود للحيلولة دون الانزلاق إلى الفوضى، وتوسع الصراع في الإقليم"، بحسب البيان.وأشار البيان إلى "موقف برلماني أردني عراقي موحد في دعم أمن واستقرار وسوريا واحترام إرادة شعبها الشقيق".