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عربي-دولي

إليكم ما حصل أثناء محاكمة نتنياهو في تل أبيب

Lebanon 24
16-12-2024 | 09:35
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دوت صفارات الإنذار في تل أبيب بسبب هجوم صاروخي من اليمن، أثناء جلسات المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإثنين.
وتجري المحاكمة في غرفة تحت الأرض بمحكمة تل أبيب كإجراء أمني احترازي، خلال إدلاء نتنياهو بشهادته في قضايا 3 قضايا منفصلة متعلقة بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الإثنين، دوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ من اليمن.
وقال الجيش في بيان "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية". (سكاي نيوز)

 
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