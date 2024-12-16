15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
250 مليون دولار.. كيف نقل الأسد "طنّين من الأموال" لروسيا؟ تفاصيل تكشف
Lebanon 24
16-12-2024
|
09:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية، بحسب ما كشفه تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
Advertisement
وقالت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، إن الأسد قام بذلك في حين كانت تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية.
وبحسب التقرير، فإن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019".
وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو.
إلى ذلك، قال دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بين عامي 2019 و2021، إن التحويلات لم تكن مفاجئة بالنظر إلى أن نظام الأسد يرسل الأموال بانتظام إلى خارج البلاد، بهدف "تأمين مكاسبه غير المشروعة في الخارج".
بدوره، قال الباحث في برنامج التنمية القانونية السورية إياد حامد، إن "روسيا كانت ملاذا لمالية نظام الأسد لسنوات"، مشيرا إلى أن موسكو أصبحت "مركزا" للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة بعد عام 2011.
وأظهرت السجلات التجارية الروسية من "إمبورت جينيو"، وهي خدمة لبيانات التصدير، أنه في 13 أيار 2019، هبطت طائرة تحمل 10 ملايين دولار من أوراق نقدية بقيمة 100 دولار، مرسلة نيابة عن البنك المركزي السوري في مطار فنوكوفو بموسكو، وفق "فاينانشال تايمز".
وفي شباط 2019، نقل البنك المركزي حوالي 20 مليون يورو، من أوراق نقدية بقيمة 500 يورو.
وأوضحت أنه في المجموع، كان هناك 21 رحلة جوية بين آذار 2018 وأيلول 2019 تحمل قيمة تزيد على 250 مليون دولار.
ولم تكن هناك مثل هذه التحويلات النقدية بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية قبل عام 2018، وفقا للسجلات، التي بدأ تسجيلها عام 2012.
توازيا، قال شخص مطلع على بيانات البنك المركزي السوري، إن الاحتياطيات الأجنبية كانت "منعدمة تقريبا" بحلول عام 2018 في سوريا، مضيفا: أنه "بسبب العقوبات، كان على البنك إجراء مدفوعات نقدا".
وقال المصدر، إن الأموال استخدمت لشراء قمح من روسيا، ودفع ثمن خدمات طباعة النقود ونفقات الدفاع.
وأضاف: "عندما تكون دولة محاصرة بالكامل وخاضعة للعقوبات فإنها لا تملك سوى النقد". (سكاي نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الممثل السوري تيم حسن "ضابط فاسد".. إليكم التفاصيل
03:50 | 2024-12-16
16/12/2024 03:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
Lebanon 24
أوّل بيان لبشار الأسد يشرح فيه ظروف تنحيه.. إليكم ما قاله
07:39 | 2024-12-16
16/12/2024 07:39:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. أول تعليق من ممثلة سورية شهيرة على سقوط النظام (صورة)
02:32 | 2024-12-16
16/12/2024 02:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر التذكرة في حفلها وصل إلى 1400 دولار.. هيفا وهبي تطل بفستان مُثير كشف الكثير! (صور)
Lebanon 24
سعر التذكرة في حفلها وصل إلى 1400 دولار.. هيفا وهبي تطل بفستان مُثير كشف الكثير! (صور)
00:34 | 2024-12-16
16/12/2024 12:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أغفل الشيخ قاسم كلمة "بدءًا"؟
Lebanon 24
لماذا أغفل الشيخ قاسم كلمة "بدءًا"؟
02:00 | 2024-12-16
16/12/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:42 | 2024-12-16
شخصية سياسية سوريّة دخلت مطار بيروت.. وزير الداخلية يكشف هويتها!
12:12 | 2024-12-16
مُخرج سوري شهير يُعلن: سأنتخب جمال سليمان رئيساً لسوريا
12:00 | 2024-12-16
"بشار الأسد في جيوبنا".. ما مصير "الليرة السورية"؟
11:51 | 2024-12-16
معلومة غير عادية عن "مخدرات سوريا".. "قنبلة من العيار الثقيل"
11:49 | 2024-12-16
أمين سر الفاتيكان استقبل البطريرك ميناسيان في مقر الكرسي الرسولي
11:30 | 2024-12-16
كانت مخزناً للذخيرة قرب لبنان.. قصة مدينة سكنها "حزب الله" لسنوات
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 19:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 19:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 19:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24