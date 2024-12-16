في غضون اسبوع.. مطار دمشق سيعود إلى العمل

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أكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية، بهاء الدين شرم، أن أعمال الصيانة في مطار دمشق الدولي قد أُنجزت بنسبة تفوق 90%. وأعلن عن دعوة جميع العاملين بالمطار للعودة إلى عملهم، مشيرًا إلى أن المطار سيكون جاهزًا لاستقبال الرحلات الجوية في غضون أسبوع.وأضاف شرم أن الوزارة بدأت بتنفيذ أعمال صيانة للمطارات التي تضررت نتيجة الأحداث الأخيرة، موضحًا أن مطار حلب تعرض لأضرار خلال الاشتباكات مع قوات "قسد"، التي كانت تسيطر عليه في وقت سابق.كما كشف عن تشكيل لجنة مختصة لجرد النواقص في مطار دمشق، الذي شهد عمليات نهب خلال الفوضى الأخيرة، مع العمل المكثف لإعادة تأهيله بالكامل. (الحدث)