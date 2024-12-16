قرب دمشق: مشاهد من داخل مصنع كبتاغون.. ماذا وجد فيه المسلحون؟

اقتحمت الفصائل المعارضة السورية، مجمعا صناعيا بالقرب من دمشق الأحد، وعثرت فيه على الملايين من حبوب الكبتاغون المخدرة، وكميات كبيرة من المواد الخام.



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ووجد المسلحون فواكه بلاستيكية، وعند فتحها اكتشفوا داخلها مئات الحبوب الصغيرة، إلى جانب ملفات نحاسية محشوة بالمخدرات، وألواح من الجبس مخبأ داخلها صفائح من الكبتاغون. ويقع المجمع الصناعي على مشارف دمشق، وعلى بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة من وسط العاصمة السورية، وكان يُزعم أنه مصنع للصابون، إلا أن منتجاته لم تكن "نظيفة" على الإطلاق.ووجد المسلحون فواكه بلاستيكية، وعند فتحها اكتشفوا داخلها مئات الحبوب الصغيرة، إلى جانب ملفات نحاسية محشوة بالمخدرات، وألواح من الجبس مخبأ داخلها صفائح من الكبتاغون.







وكشف تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، عن تفاصيل مهمة حول كيفية سير عملية إنتاج المخدرات، في مصنع الكبتاغون خارج دمشق.



وفقا للتقرير، كانت هناك ماكينة ضغط بدائية تستخدم لختم الحبوب بشعار الهلال المزدوج المميز، يجاورها دلاء من غراء السيليكون، المستخدم لصب التفاح والبطيخ البلاستيكي، حيث تخفى الحبوب.



وكانت الجرار التي تحتوي على الكلوروفورم والفورمالدهيد موجودة بجوار أكياس هيدروكسيد الصوديوم، وهي مواد لازمة لإنتاج الكبتاغون. وكشف تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، عن تفاصيل مهمة حول كيفية سير عملية إنتاج المخدرات، في مصنع الكبتاغون خارج دمشق.وفقا للتقرير، كانت هناك ماكينة ضغط بدائية تستخدم لختم الحبوب بشعار الهلال المزدوج المميز، يجاورها دلاء من غراء السيليكون، المستخدم لصب التفاح والبطيخ البلاستيكي، حيث تخفى الحبوب.وكانت الجرار التي تحتوي على الكلوروفورم والفورمالدهيد موجودة بجوار أكياس هيدروكسيد الصوديوم، وهي مواد لازمة لإنتاج الكبتاغون.

كما ترك عمال المصنع أقنعة الحماية من الغاز، بينما كانت الأواني العملاقة المستخدمة لطهي الطعام لعمال المصنع، لا تزال تلتصق بها قطع من الأرز، حسب لقطات نشرتها "غارديان".



وكان العمال قد أحرقوا جزءا كبيرا من المنشأة مع اقتراب الفصائل المسلحة، مما أدى إلى امتلاء طابق تحت الأرض برائحة الحشيش المتفحم، بينما أشعلت النار في أحواض تحتوي على مواد كيميائية غير معروفة، وكانت الأرضية مغطاة برغوة بنية اللون حيث انسكبت المحتويات.



وعثر على العديد من منشآت إنتاج الكبتاغون في جميع أنحاء دمشق، الأسبوع الماضي، ومن المتوقع اكتشاف المزيد، وفق تقارير محلية.