Advertisement

عربي-دولي

شولتس يفقد ثقة البرلمان.. ألمانيا تتجه لانتخابات مبكرة

Lebanon 24
16-12-2024 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1293553-638699684079259898.png
Doc-P-1293553-638699684079259898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صوّت البرلمان الألماني "البوندستاغ" اليوم الاثنين لصالح حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس، وفقًا لوكالة "رويترز".
 
وحسب الوكالة، القرار يمهّد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يُرجح عقدها في شباط المقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة في ألمانيا: أولويتي هي الحد من الهجرة غير الشرعية بعد الانتخابات العامة المبكرة في شباط المقبل
lebanon 24
16/12/2024 22:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"توقفوا عن قبولهم".. منافس شولتس يدعو لمنع السوريين من اللجوء إلى ألمانيا
lebanon 24
16/12/2024 22:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
شولتس يواجه تصويتا على الثقة في البرلمان.. ويأمل في سحبها
lebanon 24
16/12/2024 22:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام مطمئن من شولتس للسوريين.. ماذا قال عن اللاجئين في ألمانيا؟
lebanon 24
16/12/2024 22:17:14 Lebanon 24 Lebanon 24

شولتس

البرلمان..

ألمانيا

لانتخابات

مبكرة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:39 | 2024-12-16
14:26 | 2024-12-16
14:13 | 2024-12-16
13:42 | 2024-12-16
13:34 | 2024-12-16
13:26 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24