شولتس يفقد ثقة البرلمان.. ألمانيا تتجه لانتخابات مبكرة

صوّت البرلمان الألماني "البوندستاغ" اليوم الاثنين لصالح حجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس، وفقًا لوكالة "رويترز".

وحسب الوكالة، القرار يمهّد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يُرجح عقدها في شباط المقبل.