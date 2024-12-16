مُخرج سوري شهير يُعلن: سأنتخب جمال سليمان رئيساً لسوريا

كشف المُخرج السوري سيف الدين سبيعي، أن صوته في الانتخابات الرئاسية السورية، سيذهب إلى الفنان جمال سليمان الذي أعلن عن رغبته في الترشح لرئاسة ، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

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وفي تصريحات متلفزة، أكد سبيعي أنه لم يُناصر أبداً نظام الأسد، وأنه لم يتفوه بأي كلمة بحق النظام والجيش السوري عبر أي وسيلة إعلامية طوال السنوات السابقة.

وأبدى المُخرج سبيعي استياءه من اتهامه بـ"التشبيح"، مطالبًا بتقديم الدليل على أي دعم قدمه لنظام الأسد، وذلك عبر عرض أي مقاطع مرئية له بلقاءات إعلامية سابقة تحمل أي نوع من أنواع الدعم للنظام السوري السابق.

وأشار سبيعي إلى أنه تم استدعاؤه سابقاً من قبل فرقة التحقيق العسكري في الجوية، وذلك بسبب تواصله الدائم مع الفنان جمال سليمان، الذي وصفه بأنه أعز أصدقائه.

وأكد سبيعي أنه لم تحدث أي خلافات بين مواقف الفنانين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك رداً على تقارير تحدثت عن هذا الأمر.

ورفض المُخرج سبيعي التطرق للحديث عن أزمته مع شقيقه الراحل عامر، لافتًا إلى أن الأمر عائلي، وأن شقيقه "الآن بالمكان الذي سيُثاب فيه إن كان مُصيباً، وسينال جزاءه إن كان مُخطئاً".

ويُعتبر سيف الدين سبيعي واحدًا من أبرز المُخرجين السوريين على مدار سنوات طويلة سابقة، حيثُ قدم فيها عشرات الأعمال الدرامية المهمة، التي كان آخرها مسلسل "مال القبان" بموسم دراما رمضان الماضي. (إرم نيوز)