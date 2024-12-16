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عربي-دولي

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على بنوك ومسؤولين كوريين شماليين

Lebanon 24
16-12-2024 | 14:13
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فرضت واشنطن، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين رئيسيين وراء أنشطة مالية غير المشروعة لكوريا الشمالية، ودعمها العسكري لروسيا.

وتشمل قائمة المستهدفين بهذه العقوبات مصارف كورية شمالية، ومسؤولين كوريين، بالإضافة إلى شركات شحن روسية مختصة بنقل المحروقات.
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وتستهدف العقوبات الجديدة بنك "Golden triangle" الكوري الشمالي، الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المالية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، راسون، في كوريا الشمالية.

وأشار البيان الموقّع من وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "القلق العميق" من "أيّ دعم سياسي أو عسكري أو اقتصادي قد تقدّمه روسيا إلى برنامج التسلّح غير القانوني لكوريا الشمالية، بما في ذلك أسلحة دمار شامل".

كما شملت العقوبات بنك "Korea Mandal Credit Bank" المتورط بتسهيل شراء معدات تدعم برنامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية.

وتستهدف العقوبات أيضا مسؤولين عسكريين كوريين، قالت وزارة الخزانة إن من بينهم جنرال من الجنرالات المصاحبين للقوات الكورية الشمالية في روسيا. (الحرة) 

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