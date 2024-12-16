Advertisement

عربي-دولي

لإعادة بناء سوريا.. دعوة من "الجولاني" إلى واشنطن

Lebanon 24
16-12-2024 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1293654-638699826083477107.jpeg
Doc-P-1293654-638699826083477107.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، اليوم الإثنين، الحكومات ومن بينها الأميركية، إلى إزالة "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب وإزالة كل القيود لتتمكن سوريا من إعادة البناء".
Advertisement

وأكد في مقابلة أجراها مع مجموعة صغيرة من الصحفيين، أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لبناء الدولة وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين".

وفيما يتعلق بإدراجه شخصيا على قائمة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، قال الشرع: "هذا ليس مهما بالنسبة لي".

وانتقد تقدم الجيش الإسرائيلي إلى داخل الأراضي السورية خارج مرتفعات الجولان المتنازع عليها وإلى داخل المنطقة العازلة التي فرضتها الأمم المتحدة.

وصرح بأن "سوريا ستواصل الالتزام باتفاقية عام 1974 التي أعقبت نهاية حرب يوم الغفران"، داعياً، "المجتمع الدولي إلى التأكد من التزام تل أبيب بها، علما أن إسرائيل شنت مئات الهجمات على أهداف سورية منذ الإطاحة بنظام الأسد".

ورد على وصف إسرائيل تقدمها على الأراضي السورية بأنه إجراء دفاعي لضمان عدم تمركز المسلحين على حدودها، بالقول: "إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأراضي لحماية نفسها لأن الإطاحة بحكومة الأسد أزالت التهديد الذي يشكله حزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران".

وأكد الشرع خلال اللقاء أهمية وحدة سوريا وإعادة الإعمار وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:58 | 2024-12-16
17:24 | 2024-12-16
16:56 | 2024-12-16
16:34 | 2024-12-16
16:29 | 2024-12-16
16:29 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24