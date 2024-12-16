لإعادة بناء سوريا.. دعوة من "الجولاني" إلى واشنطن

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وأكد في مقابلة أجراها مع مجموعة صغيرة من الصحفيين، أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لبناء الدولة وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين".وفيما يتعلق بإدراجه شخصيا على قائمة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، قال الشرع: "هذا ليس مهما بالنسبة لي".وانتقد تقدم الجيش الإسرائيلي إلى داخل الأراضي السورية خارج مرتفعات الجولان المتنازع عليها وإلى داخل المنطقة العازلة التي فرضتها الأمم المتحدة.وصرح بأن "سوريا ستواصل الالتزام باتفاقية عام 1974 التي أعقبت نهاية حرب يوم الغفران"، داعياً، "المجتمع الدولي إلى التأكد من التزام تل أبيب بها، علما أن إسرائيل شنت مئات الهجمات على أهداف سورية منذ الإطاحة بنظام الأسد".ورد على وصف إسرائيل تقدمها على الأراضي السورية بأنه إجراء دفاعي لضمان عدم تمركز المسلحين على حدودها، بالقول: "إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأراضي لحماية نفسها لأن الإطاحة بحكومة الأسد أزالت التهديد الذي يشكله حزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران".وأكد الشرع خلال اللقاء أهمية وحدة سوريا وإعادة الإعمار وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال. (روسيا اليوم)