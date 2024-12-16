لوقف "المذبحة".. ترامب يتخذ هذا القرار!

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أضاف: "الحرب دمرت العديد من المدن التي لم يعد هناك مبنى واحد قائم فيها"، معتبراً "إنها مجرد أنقاض. تماما كما حدث عندما هدمت مبنى في مانهاتن، وهو في الواقع أسوأ من ذلك، لأننا قمنا بذلك خطوة بخطوة".وتابع: "لقد تم تدميرها، وبالمناسبة يوجد في تلك المباني العديد من الأشخاص". (سكاي نيوز)