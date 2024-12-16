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عربي-دولي

لوقف "المذبحة".. ترامب يتخذ هذا القرار!

Lebanon 24
16-12-2024 | 15:07
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه "سنتحدث إلى الرئيس فلاديمير بوتين، وسنتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وممثلين من أوكرانيا. يتعين علينا وقف الأمر، إنها مذبحة".
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أضاف: "الحرب دمرت العديد من المدن التي لم يعد هناك مبنى واحد قائم فيها"، معتبراً "إنها مجرد أنقاض. تماما كما حدث عندما هدمت مبنى في مانهاتن، وهو في الواقع أسوأ من ذلك، لأننا قمنا بذلك خطوة بخطوة".

وتابع: "لقد تم تدميرها، وبالمناسبة يوجد في تلك المباني العديد من الأشخاص". (سكاي نيوز) 
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