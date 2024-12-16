خبر عن الصحافي "أوستن تايس".. ماذا أعلنت الخارجية الأميركية؟

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وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن "الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في آب 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا".