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عربي-دولي

خبر عن الصحافي "أوستن تايس".. ماذا أعلنت الخارجية الأميركية؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 15:36
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أعلنت  وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الإثنين، إن"الحكومة الأميركية تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن "الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في  آب 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا".
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