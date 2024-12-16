ضربة جوية أميركية استهدفت منشأة قيادة للحوثيين في اليمن

قال الجيش الأميركي إنه "نفّذ ضربة جوية، يوم أمس الاثنين، على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن".

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في منشور على موقع "إكس": "المنشأة المستهدفة كانت مركزاً لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

Advertisement