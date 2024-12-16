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ضربة جوية أميركية استهدفت منشأة قيادة للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
16-12-2024 | 17:58
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قال الجيش الأميركي إنه "نفّذ ضربة جوية، يوم أمس الاثنين، على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن".
وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في منشور على موقع "إكس": "المنشأة المستهدفة كانت مركزاً لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".
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