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عربي-دولي

نصحت صديقتها بعدم تزويج ابنتها لضابط قبل 40 عاماً.. فخرجت مسنة ثمانينية من سجن صيدنايا! (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2024 | 23:25
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق العثور على مسنة تبلغ من العمر (85 عاما)، قيل إنها كانت معتقلة في سجن صيدنايا منذ عام 1983.

وفي المقطع الذي انتشر، ظهرت ثمانينية شعرها أبيض وجسدها نحيف وعلامات الصدمة والخوف ارتسمت على وجهها.
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ويسمع في الفيديو السيدة العجوز وهي تطلب ممن حررها من أسرها ألا يتركوها وحدها.

ووفق المعلومات المتداولة والتي لم يتسن لـ RT التأكد من صحتها، يقال إن السيدة كانت تعمل صيدلانية في دمشق قدمت نصيحة لصديقتها بعدم تزويج ابنتها لضابط، وعندما علم الأخير بذلك تدخلت الأجهزة الأمنية واعتقلتها لتنقطع أخبارها منذ 40 عاماً.
 




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