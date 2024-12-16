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عربي-دولي

"ضربة دقيقة" تستهدف مقرا تابعا للحوثيين في صنعاء.. من نفذها؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 23:26
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية الاثنين، تنفيذ ضربة جوية "دقيقة" استهدفت منشأة رئيسية تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب بيان القيادة، فإن "المنشأة المستهدفة، كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات ضد السفن الحربية الأميركية والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".
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وأشارت إلى أن هذه الضربة، تعكس "التزام" القيادة المركزية بحماية القوات الأميركية وقوات التحالف والشركاء الإقليميين وضمان أمن الشحن الدولي.

ويشن الحوثيون هجمات على ممرات الشحن الدولية القريبة من اليمن منذ تشرين الثاني 2023 ويقولون إن ذلك "إسنادا" للفلسطينيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل. (الحرة)
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