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عربي-دولي

قتلى بقوات كوريا الشمالية الداعمة لروسيا على خط الجبهة مع أوكرانيا

Lebanon 24
16-12-2024 | 23:41
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بينما تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث دون التوصل إلى صورة لإنهائها حتى الآن، بل تتجه للتعقيد، أعلن البيت الأبيض أن القوات الكورية الشمالية باتت الآن على "الخطوط الأمامية" في حرب روسيا، حيث تشارك في القتال ضد أوكرانيا.
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هذا وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الاثنين، مقتل وإصابة 30 جنديا في الوحدات الكورية الشمالية التي تقاتل إلى جانب موسكو في منطقة كورسك الروسية.

وتبدو هذه الواقعة مختلفة عن سابقاتها، إذ تعد المرة الأولى التي تعلن فيها كييف عن خسائر في صفوف القوات الكورية الشمالية.
وأفادت وكالة الاستخبارات الأوكرانية في بيان لها بأن "المجموعات الهجومية يتم تعزيزها بقوات جديدة لتعويض الخسائر، لا سيما من اللواء 94 المنفصل التابع لجيش كوريا الشمالية، لمواصلة العمليات القتالية النشطة في منطقة كورسك". ومع ذلك، لم تقدم الوكالة أي أدلة ملموسة لدعم هذا الادعاء.

يأتي ذلك فيما اتفقت 12 دولة أوروبية على اتخاذ إجراءات ضد ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي والمؤلف من ناقلات النفط والسفن التجارية المشتبه في نقلها للنفط الروسي والسلع العسكرية والحبوب الأوكرانية المسروقة، وفقا للمكتب الحكومي الإستوني.
 
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