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عربي-دولي

"أنا صهيوني"... بايدن: لن أتوقف حتى أعيد جميع الأسرى الإسرائيليين

Lebanon 24
17-12-2024 | 00:11
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء، إنه لن يتوقف عن العمل حتى يتمكن من إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى وطنهم.

وتعهد الرئيس الأميركي أثناء إلقائه كلمة في حفل حانوكا (عيد الأنوار باليهودية) الأخير في البيت الأبيض، "بإطلاق سراح الرهائن المائة المتبقين في غزة".
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وقال بايدن وسط هتافات من مئات الحاضرين: "لقد نجحت في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة. ولن أتوقف حتى أعيد كل واحد منهم إلى منزله".

وخلال كلمته، أعرب بايدن عن اعتقاده بأنه "ليس عليك أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا"، وقال: "أنا صهيوني"، وسط تصفيق الحاضرين.
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