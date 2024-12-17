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عربي-دولي

وزير الخارجية الصيني عن العلاقات مع أميركا: يمكننا تحقيق أمور عظيمة

Lebanon 24
17-12-2024 | 00:13
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اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين وواشنطن قادرتان على "تحقيق الكثير من الأمور العظيمة" إذا تعاونتا سويا، في تصريح يأتي قبيل شهر تقريبا من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقال وانغ خلال ندوة في بكين، إن مبادرات مثل الحوار بشأن المسائل المالية ومكافحة المخدرات "خير دليل على أنه ما دامت الصين والولايات المتحدة تتعاونان، يمكننا تحقيق الكثير من الأمور العظيمة".
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لكن الوزير الصيني حذر في الوقت نفسه الولايات المتحدة من "تدخلها الفظ" في قضية تايوان التي تعتبرها بلاده شأنا داخليا.

وفي السنوات الأخيرة حدثت خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم بسب قضايا شتى، من التجارة والتكنولوجيا إلى حقوق الإنسان وجزيرة تايوان.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعارض أي اعتراف دولي بالجزيرة مؤكدة أنها لن تتوانى عن استعادتها حتى إن اضطرها ذلك لاستخدام القوة العسكرية.

وقال وانغ: "يجب أن نتخذ ردا حازما وقويا، وندافع بحزم عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة، ونحافظ على المعايير الأساسية للعلاقات الدولية".
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