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عربي-دولي

وزيرة مالية كندا تستقيل من منصبها.. ما علاقة ترامب؟

Lebanon 24
16-12-2024 | 23:59
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أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، الاثنين، استقالتها من منصبها، بعد قرار رئيس الوزراء جاستن ترودو بعدم استمرارها في المنصب.

وقالت في بيان الاستقالة، الذي وجّهته إلى ترودو ونشرته على حسابها في منصة إكس: "يوم الجمعة، أخبرتني أنك لم تعد ترغب في أن أواصل خدمتي كوزيرة للمالية وعرضت عليّ منصبًا آخر في الحكومة".
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وأكدت فريلاند، أن خلافاتها مع ترودو تركزت حول السياسات المتعلقة بمواجهة الرسوم الجمركية المحتملة التي يهدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وتشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بجانب الصين.

ووعد الرئيس المنتخب، مؤخرا، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا، و10% على الواردات من الصين بمجرد تنصيبه في العشرين من كانو الثاني المقبل.
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