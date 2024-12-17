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عربي-دولي

إلقاء القبض على إيرانييْن بعد الهجوم على قاعدة أميركية في الأردن

Lebanon 24
17-12-2024 | 00:54
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ألقي القبض على شخصين إيرانيين فيما يتعلق بهجوم بطائرة مسيّرة في كانون الثاني الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين بقاعدة عسكرية أميركية في الأردن قرب حدوده مع سوريا والعراق.
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ويتهم الشخصان بـ"انتهاك القوانين من خلال تسريب معلومات تقنية أميركية حساسة إلى إيران"، التي قال مسؤولون أميركيون إنها ساعدت هذه الدولة على شن الهجوم.

وقال مسؤولون بوزارة العدل في مؤتمر صحفي، إن الرجلين هما مهدي محمد صادقي، وهو أميركي إيراني يعيش في ماساتشوستس وألقي القبض عليه الإثنين، ومحمد عابديني وهو سويسري إيراني تم القبض عليه في إيطاليا ويمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال المدعون إن صادقي يعمل في شركة أشباه موصلات مقرها ماساتشوستس، بينما لدى عابديني شركة مقرها إيران، التي صنعت نظام الملاحة المسؤول عن توجيه المسيّرة.
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