الصين: سنساعد سوريا في الدفاع عن سيادتها

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ستساعد الصين، سوريا في الدفاع عن سيادتها واستعادة الاستقرار، وفق ما أعلنه زير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء.وقال وانغ يي في مؤتمر حول قضايا الوضع الدولي في عام 2024 والدبلوماسية الصينية: "في الوقت الحالي، تغير الوضع في سوريا فجأة، وستواصل الصين دعم الشعب السوري".وأضاف أن الصين "ستمنع القوى الإرهابية من اغتنام الفرصة لإحداث الفوضى، وستساعد سوريا في الدفاع عن سيادتها واستعادة الاستقرار".ودعا وانغ يي الأسبوع الماضي، المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا منذ سنوات ودعم سلامة أراضي البلاد، وذلك بعد أيام على سقوط نظام بشار الأسد وانتقال السلطة في دمشق إلى ممثلي الفصائل المسلحة. (روسيا اليوم)