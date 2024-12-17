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عربي-دولي

قلق أميركي.. هل تتحضر تركيا للتوغل في سوريا؟

Lebanon 24
17-12-2024 | 02:32
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قال مسؤولون أميركيون بارزون إن تركيا وحلفاءها يعززون تواجدهم على الحدود مع سوريا، مما يثير القلق من أن أنقرة تستعد لتوغل في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفادت المصادر أن القوات التركية أو الموالية لها، تشمل مقاتلين من فصائل مسلحة وقوات كوماندوز تركية ومدفعية بأعداد كبيرة، تتركز قرب كوباني، المدينة السورية ذات الأغلبية الكردية على الحدود الشمالية مع تركيا.
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وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن عملية تركية عبر الحدود "قد تكون وشيكة".
واعتبر المسؤولون أن تعزيز التواجد التركي الذي بدأ بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشابه للتحركات العسكرية التركية قبل دخولها شمال شرقي سوريا عام 2019.

وقال مسؤول أميركي آخر: "نركز على الأمر ونضغط من أجل ضبط النفس".
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