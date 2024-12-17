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عربي-دولي
مرة جديدة.. ترامب يصف كندا بـ"الولاية" وترودو بالـ"حاكم"
Lebanon 24
17-12-2024
|
03:11
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علق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على استقالة وزيرة المالية الكندية، واصفا كندا مرة جديدة بأنها ولاية، ورئيس وزراء البلاد جاستن ترودو بأنه "حاكم الولاية".
وفي منشور عبر حسابه منصة Truth Social، كتب ترامب: "أصيبت ولاية كندا بالذهول عند استقالة وزيرة المالية أو طردها من منصبها من قبل الحاكم جاستن ترودو. لقد كان سلوكها ساما تماما، ولم يفض على الإطلاق إلى عقد صفقات جيدة للمواطنين الكنديين التعساء للغاية. لن تفتقدها!".
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وكانت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند استقالت من منصبها، بسبب خلافات مع ترودو حول كيفية الرد على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية.
وأعلنت استقالتها في رسالة إلى ترودو الاثنين مشيرة إلى "التحدي الخطير الذي تشكله سياسة ترامب المتمثلة في القومية الاقتصادية العدوانية".
وأوضحت أن القرار يأتي بعد أن أبلغها ترودو الأسبوع الماضي أنه لم يعد يريدها أن تكون المستشارة الاقتصادية الأولى لحكومته.
وتعهد ترامب بفرض ضريبة بنسبة 25% على البضائع الكندية المستوردة، والتي حذر الاقتصاديون من أنها ستضر بشكل كبير بالاقتصاد الكندي.
وكشف بيان الاقتصاد الكندي في الخريف والذي صدر أمس الاثنين، عن عجز قدره 60 مليار دولار كندي (42 مليار دولار أمريكي) وهو ما يتجاوز بكثير هدف فريلاند البالغ 40 مليار دولار كندي. (سكاي نيوز)
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