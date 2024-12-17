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عربي-دولي

لأول مرة منذ 24 عاما... قمة إسلامية بحضور رئيس إيران في مصر

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:01
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تحضر مصر لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، المرتقبة في 19 كانون الاول، وذلك لأول مرة منذ 24 عاما.

وتعقد القمة يوم 19 كانون الاول في مصر.

ومن المقرر أن تناقش اجتماعات المفوضين مختلف المسائل الموضوعية التي سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، وخاصة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي فى مختلف المجالات بين دول المنظمة، والتي أنشئت عام 1997 وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وإيران.
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وأوضح مفوض مصر لدى المنظمة راجي الإتربي أن الأهمية التي توليها مصر للمنظمة، ورئاستها لها حتى نهاية العام القادم، تنبع من وجود فرص كبيرة وممتدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما فى ذلك الصناعة والزراعة والخدمات، وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة في مصر، خاصةً ما يتعلق بدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجارى فى السلع والخدمات، مضيفاً أن دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالى لنحو 5 تريليون دولار.

كما أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن كافة الدول الأعضاء أعلنت خلال الاجتماعات عن دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثماني، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال البحثى من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الثلاثاء إن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية في مصر. (روسيا اليوم)
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