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خامنئي: تصوّر انتهاء المقاومة خاطئ تمامًا

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:20
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أكد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، أن "تصوّر أميركا والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم بشأن انتهاء المقاومة هو تصوّر خاطئ تمامًا"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ولفت، خلال لقاء مع سيدات إيرانيات في طهران بمناسبة دينية، إلى أن "الكيان الصهيوني واهم بأنه يحاصر حزب الله عن طريق سوريا ليقضي عليه لكن من سيتم القضاء عليه فعليًا هي إسرائيل".
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وأضاف الخامنئي أن "روح الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله حية وروح زعيم حركة حماس السابق يحيى السنوار حية، وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسديًا فقط، لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر".

وشدد على أن "غزة تتعرض لاعتداءات يومية وتقدم الشهداء ومع ذلك فهي صامدة وتقاوم ولبنان يقاوم أيضًا".

إلى ذلك، أوضح الخامنئي أن "على الجميع وخاصة النساء الحذر من أساليب العدو البرمجية وعدم الانخداع بالشعارات والإغراءات".
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