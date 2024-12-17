قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إنه يعتبر من السابق لأوانه مناقشة خيار إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا لأن التسوية السلمية أولا ضرورية.





جاء ذلك وفقا لحديث ستوب للصحفيين قبل اجتماع لقادة قوة التدخل السريع المشتركة JEF في العاصمة تالين، وتم إجراء البث بواسطة صحيفة "الإندبندنت"، حيث تابع: "يجب ألا نستبق الأمور. يجب أن نتذكر أن بعثات حفظ السلام تعتمد في كثير من الأحيان على القانون الدولي، ما يعني أن هناك تفويضا قادما من الأمم المتحدة وهناك تسوية سلمية واضحة. لا نريد أن ينتهي بنا الأمر إلى الوضع الذي كانت فيه الولايات المتحدة في ليبيا عام 1982".

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وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد أفاد في وقت سابق أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بـ "وحدة حفظ السلام" المكونة من نحو 100 ألف فرد في أوكرانيا لاستعادة قدرتها القتالية. ويرى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن هذا سيكون بمثابة احتلال فعلي لأوكرانيا.



بدوره قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف الصراع.



وفي يونيو الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة لحل الصراع الأوكراني سلميا، جاء فيها أن موسكو قد توقف إطلاق النار على الفور، وتعلن استعداها للمفاوضات فقط عقب انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. إضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نية الانضمام إلى حلف "الناتو"، ونزع السلاح والتخلص من النازية، وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية. وأشار الرئيس الروسي في هذا السياق إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.



وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، عاد بوتين وقال إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية". وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت لاحق بأن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، التي عبر عنها الرئيس بوتين سابقا، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة "مع الأخذ في الاعتبار مغامرة أوكرانيا في كورسك"، فإن تفاوض روسيا لن يكون مع أوكرانيا. (سكاي نيوز)