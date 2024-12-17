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عربي-دولي

بينهما رائد احتياط... مقتل جنديين إسرائيليين في معارك غزة

Lebanon 24
17-12-2024 | 04:34
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل اثنين من جنوده في معارك جنوبي غزة.

والعسكريان الإسرائيليان القتيلان، هما رائد احتياط وجندي، وفق بيان الجيش.

وفي المقابل، قال مسعفون إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت ما لا يقل عن 14 فلسطينيا، الثلاثاء منهم 10 على الأقل في منزل واحد بمدينة غزة.
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كما واصلت الدبابات التوغل نحو المنطقة الغربية من رفح جنوبي القطاع.

وذكر مسعفون أن ضربة إسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، دمرت المبنى وألحقت الضرر بمنازل مجاورة.

وأضاف المسعفون أن 4 آخرين قتلوا في غارتين جويتين منفصلتين في المدينة وفي بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي رفح قرب الحدود مع مصر، قال سكان إن الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل أعمق نحو المنطقة الغربية من المواصي، المعروفة بأنها منطقة إنسانية.

ودفعت النيران الكثيفة من الدبابات المتوغلة في المنطقة عشرات العائلات النازحة هناك إلى الفرار شمالا نحو خان يونس. (سكاي نيوز)
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