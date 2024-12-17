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عربي-دولي

رفع العلم الفرنسي فوق السفارة في دمشق للمرة الأولي منذ 2012

Lebanon 24
17-12-2024 | 05:14
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رفع اليوم، العلم الفرنسي فوق السفارة الفرنسية في دمشق وذلك للمرة الأولى منذ العام 2012.
ويأتي رفع العلم بعد وصول وفد فرنسي دبلوماسي إلى سوريا حيث زار مقر السفارة في دمشق المغلق منذ أكثر من عقد، في خطوة جاءت عقب تولي سلطة انتقالية بقيادة "هيئة تحرير الشام" إدارة البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
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يذكر أن سفارة فرنسا في سوريا أغلقت في عام 2012، ومنذ ذلك الحين، تولى الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وسفير فرنسا لسوريا فرانسوا سينيمو تمثيل فرنسا في المفاوضات الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري. (روسيا اليوم)
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