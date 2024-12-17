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عربي-دولي

مفاجأة عن زلزال قوّته 7.3 على مقياس ريختر.. تنبأ به العالم الهولندي قبل ساعات من حصوله

Lebanon 24
17-12-2024 | 07:08
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ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر قبالة جزيرة فانواتو، الثلاثاء، ما تسبّب بأضرار جسيمة وبإصدار تحذير لفترة قصيرة من احتمال حدوث تسونامي، بينما أفاد شاهد عيان عن خسائر بشرية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادي والمعرّض للكوارث الطبيعية.
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والمثير هو أن راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، كان قد تنبأ بوقوع هذا الزلزال قبل ساعات قليلة من حدوثه، مرجعاً ذلك بسبب "الاقتران القمري مع كوكب المشتري والقمر المكتمل"، وهو ما ذكره راصد الزلازل المثير للجدل خلال نشرته الدورية على "يوتيوب" منذ ساعات.
 
وقال هوغربيتس تحديداً بالدقيقة الثانية وثلاثة ثواني من الفيديو:

"ضع في اعتبارك أنه في وقت لاحق اليوم أو غدًا، هناك احتمال حدوث زلزال أكبر. يمكن أن يكون في نطاق 7 حجم. خاصة بسبب اقتران القمر مع كوكب المشتري في وقت متأخر من يوم 14. وإذا حسبنا 2.5 يومًا، فسوف ينتهي بنا الأمر في وقت لاحق اليوم أو غدًا"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن ذلك "يعتمد على مستويات الضغط في القشرة الأرض".

وبعد حدوث زلزال اليوم، نشر هوغربيتس على قناته وقناة الهيئة التي يرأسها SSGEOS على "واتساب" تذكير بما قاله في نشرته منذ ساعات قليلة، في محاولة لإثبات أن نظريته صحيحة. (العربية)
 

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