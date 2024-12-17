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إقتصاد

هل يُمكن إستبدال العملات السوريّة التي تحمل صور حافظ وبشار الأسد؟

Lebanon 24
17-12-2024 | 10:00
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ذكر موقع "الحرة" أنّه "مع انهيار حكم عائلة الأسد لسوريا والذي امتد لأكثر من خمسة عقود، برزت دعوات لاستبدال العملات السورية التي تحمل صور حافظ الأسد وابنه بشار.

وتشمل عملية إصدار عملة جديدة بشكل عام عدة مراحل، مثل التصميم واختيار رموز معينة ونوعية المواد المستخدمة ومصادقة وزارة المالية أو الحكومة وصولا للطباعة.
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وتتبع الجهات الحكومية عادة إجراءات لدمج العملات القديمة مع الجديدة في السوق، وتعتمد على آليات معينة لمنع التزوير.

ويرى الخبير الاقتصادي بيار خوري، أن "مسألة استبدال العملات التي تحمل صور حافظ وبشار الأسد في سوريا تُعتبر خطوة معقدة تتطلب ظروفا سياسية واقتصادية ملائمة".

وأوضح أن "عدة دول أقدمت على خطوات مشابهة بعد تغييرات سياسية أو أزمات اقتصادية، كما حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وفي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وزيمبابوي خلال أزماتها الاقتصادية".

وقال خوري: "لكي يتم تنفيذ عملية الاستبدال بفاعلية، يجب توفر استقرار سياسي بوجود حكومة قادرة على اتخاذ قرارات إصلاحية وتنفيذها دون معوقات، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يُمكّن من توفير الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف طباعة العملة الجديدة مع ضبط معدلات التضخم".

وأضاف "يتطلب الأمر أيضا إصدار تشريعات قانونية تُلزم التعامل بالعملة الجديدة وتنظم آليات الاستبدال، مع تنفيذ حملات توعية مجتمعية واسعة لشرح أهمية التغيير وكيفية تطبيقه".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "إصدار عملة جديدة هي عملية دقيقة تمر بمراحل متعددة، تبدأ بمرحلة التصميم التي تتضمن اختيار الرموز والشعارات الوطنية التي تعكس الهوية السورية مثل المعالم التاريخية والرموز الثقافية، ثم إعداد تصاميم آمنة فنيا بالتعاون بين مختصين في البنك المركزي ومصممين محترفين".

وتابع "بعد ذلك تأتي مرحلة الاعتماد والمصادقة، حيث تُقدم التصاميم إلى وزارة المالية أو الحكومة للموافقة عليها، ويُصدر تشريع قانوني يُحدد الفئات النقدية ومواصفاتها. تُستخدم مواد ذات جودة عالية مع ميزات أمنية حديثة مثل العلامات المائية، الأحبار المتغيرة، الشرائط الأمنية، والأرقام التسلسلية لضمان الحماية من التزوير، بينما تُطبع العملات المعدنية باستخدام معادن مثل النحاس أو النيكل. تتم طباعة العملة في مطابع حكومية أو عبر التعاقد مع شركات عالمية متخصصة". (الحرة)

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