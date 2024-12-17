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عربي-دولي

إمرأة هاجمت سيارة بحذائها قرب سجن صيدنايا: "بعد شو جيتوا؟".. من كان في داخلها؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2024 | 08:28
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هاجمت مواطنة سورية سيارة تابعة للأمم المتحدة قرب سجن صيدنايا.

 وصرخت المرأة بأعلى صوتها حاملة حذاءها: "بعد شو جيتوا؟! ما عاد بدنا ياكم!.."، في إشارة إلى تأخر المجتمع الدولي في نجدة المعتقلين في هذا السجن من الظلم والتعذيب الذي شهده على مدى سنوات عدة في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. (روسيا اليوم)
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