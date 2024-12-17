فضيحة جديدة... ميغان ماركل متّهمة باستغلال عاملات!

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تواجه دوقة ساسكس ميغان ماركل، اتهامات باستغلال اليد العاملة في رواندا الإفريقية، حيث إن شركة حقائب نسائية استثمرت بها، تدفع لهن 20 سنتا مقابل حقيبة تباع بأكثر من 700 دولار.وعندما أعلنت زوجة الأمير البريطاني هاري، عن استثمارها في العلامة التجارية لحقائب اليد الفاخرة "Cesta Collective" في وقت سابق من هذا العام، أشادت ماركل "بمعاييرها الأخلاقية" واحتفلت بالفرص التي يزعم أنها توفرها للنساء في رواندا.وسلطت الضوء على "تأثير" الشركة على حياة النساء الروانديات، وقالت إن مثل هذه "المعايير الأخلاقية" كانت حاسمة في قرارها بالاستثمار.وبينما أدى استثمارها في الشركة إلى زيادة المبيعات بشكل كبير، يرى النقاد أن جمعية ماركل تتجاهل عن غير قصد الحقائق القاسية التي يواجهها الحرفيون.وقد كشف تحقيق مفصل عن مزاعم مفادها أن الحرفيات الروانديات اللواتي يحكن الحقائب الفاخرة يتقاضين أجورا منخفضة بشكل كبير، بينما يتمتع مؤسسو الشركة بأنماط حياة رغيدة.وحسب المعلومات فإن النساء اللواتي يصنعن حقائب اليد الفاخرة هذه، والتي تباع بالتجزئة بأكثر من 700 جنيه إسترليني، يكسبن ما لا يقل عن 82 بنسا مقابل يوم عمل مدته ثماني ساعات، أي ما يزيد قليلا عن 10 بنسات في الساعة.كما أنه يتعيّن على العديد منهم شراء المواد الخاصة بهم، وتغطية تكاليف النقل، وحتى استئجار أماكن عمل، مما يزيد من تآكل دخلهم الضئيل. ولا يحصل البعض على أجر مقابل الحقائب التي تعتبرها الشركة "دون المستوى المطلوب"، وفقا لبينون موغيشا، مدير العمليات في منظمة All Across Africa، وهي المنظمة الوسيطة المسؤولة عن الإشراف على النساجين.وذكرت إحدى الحائكات وتدعى إلوميني بايسابي أنها تكسب، بعد الضرائب والنفقات، 2.48 جنيها إسترلينيا مقابل نسج حقيبة صغيرة والتي تأخذ منها 3 أيام من العمل.في المقابل، تباع نفس الحقيبة بمبلغ 724 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة، وهو سعر يبرز التفاوت الكبير بين أجور الحرفيين وسعر التجزئة.وقالت حرفية أخرى تدعى ديداسيان موسينجيمانا إنها تحصل على 9.22 جنيها إسترلينيا مقابل صنع حقيبة أكبر "Taco Tote" والتي تباع مقابل 863 جنيها إسترلينيا. (روسيا اليوم)