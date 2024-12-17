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عربي-دولي

إيطاليا: روسيا تنقل مواردها من قاعدة طرطوس السورية إلى ليبيا

Lebanon 24
17-12-2024 | 09:16
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صرح وزيرالدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، أن روسيا نقلت وجودها العسكري في سوريا إلى ليبيا، مشيرا إلى أن وجود السفن والغواصات الروسية في البحر المتوسط "يثير القلق".
وأوضح كروسيتو في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الثلاثاء، أن روسيا تنقل مواردها من قاعدة طرطوس السورية إلى ليبيا، وأن سفنها وغواصاتها في البحر المتوسط على بعد خطوتين من إيطاليا.
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وأضاف "هذا ليس بالأمر الجيد، السفن والغواصات الروسية في المتوسط تثير القلق دائما، وخاصة أنها على بعد خطوتين بدلا من ألف كيلومتر".
وحول الحرب في أوكرانيا، ذكر كروسيتو أنه لا يرى بيئة جيدة لوقف إطلاق النار، لأن روسيا زادت مؤخرا من هجماتها على أوكرانيا.
وأضاف أن "روسيا تريد أن تعزز موقفها على الأرض". (الاناضول)
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