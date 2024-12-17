بيان من حماس بشأن "هدنة غزة": المباحثات جادة وإيجابية

قالت حركة حماس إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ممكن بشرط توقف إسرائيل عن وضع شروط جديدة.





وأشارت في بيان إلى أن الدوحة تشهد اليوم مباحثات "جادة وإيجابية" برعاية الوسطاء القطريين والمصريين. (سكاي نيوز)

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